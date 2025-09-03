Практика судов
В «самом чистом городе» Индии младенцев в больнице покусали крысы — разразился скандал

14:44, 3 сентября 2025
В индийском Индоре, который восемь лет подряд называют самым «чистым городом страны», двое новорожденных в больнице пострадали от укусов крыс.
В индийском городе Индор, который восемь лет подряд официально признается «самым чистым городом страны», разгорелся скандал после того, как в неонатальном отделении государственной больницы двое младенцев получили укусы крыс. Об этом сообщает Independent.

Подробности инцидента

Малыши находились в больнице Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya с врожденными пороками. По данным руководства, у одного ребенка зафиксировали укусы на пальцах, а у другого — на голове и плече.

Оба случая произошли в течение 48 часов. После этого новорожденных перевели в другое учреждение, где они находятся под круглосуточным наблюдением.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали крысу, которая прыгала с кровати на кровать и бегала по проводам и медицинскому оборудованию.

Реакция больницы

Главврач учреждения Ашок Ядав признал проблему и сообщил, что в больнице устанавливают металлические сетки на окна и запрещают посетителям приносить еду в палаты.

«Это старая больница, вокруг которой много старых зданий, пораженных крысами, а сезонные дожди только усугубили ситуацию. Мы уже дважды проводили кампании по их уничтожению, однако проблема осталась», — отметил он.

По его словам, в ближайшее время проведут новую программу по дератизации, несмотря на то что даже местным «крысоловам» не удается справиться с нашествием.

Фото: NDTV

