У «найчистішому місті» Індії немовлят у лікарні покусали щурі — вибухнув скандал

14:44, 3 вересня 2025
В індійському Індорі, який вісім років поспіль називають «найчистішим містом країни», двоє новонароджених у лікарні постраждали від укусів щурів.
У індійському місті Індор, яке вісім років поспіль офіційно визнають «найчистішим містом країни», вибухнув скандал після того, як у неонатальному відділенні державної лікарні двоє немовлят зазнали укусів щурів. Про це повідомляє Independent.

Подробиці інциденту

Малюки перебували у лікарні Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya з вродженими вадами. За даними керівництва, в одного з дітей зафіксували укуси на пальцях, а в іншого — на голові та плечі.

Обидва випадки сталися протягом 48 годин. Після цього новонароджених перевели до іншого закладу, де вони перебувають під цілодобовим наглядом.

Камери спостереження зафіксували щура, який стрибав із ліжка на ліжко та бігав по дротах і медичному обладнанню.

Реакція лікарні

Головний лікар закладу Ашок Ядав визнав проблему й повідомив, що у лікарні встановлюють металеві сітки на вікна та забороняють відвідувачам приносити їжу до палат.

«Це стара лікарня, навколо якої чимало старих будівель, уражених щурами, а сезонні дощі тільки погіршили ситуацію. Ми вже двічі проводили кампанії з їх ліквідації, однак проблема залишилася», — зазначив він.

За його словами, найближчим часом проведуть нову програму з дератизації, попри те, що навіть місцевим «щуроловам» не вдається впоратися з нашестям.

Фото: NDTV

діти Індія лікарня

