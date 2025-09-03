Практика судов
Мошенник-космонавт выманил у 80-летней женщины более 5 тысяч долларов на «спасение»

16:50, 3 сентября 2025
Японская пенсионерка отдала более 5 тысяч долларов мошеннику, который под видом астронавта убедил ее профинансировать «спасение в космосе».
Мошенник-космонавт выманил у 80-летней женщины более 5 тысяч долларов на «спасение»
Коллаж: sud.ua
В Японии 80-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенничества и отдала около 1 млн иен (более 5 тысяч долларов) аферисту, который выдавал себя за астронавта, нуждающегося в помощи. Об этом сообщает Independent.

Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Он представился космонавтом, наладил с ней «романтические» отношения онлайн, а затем заявил, что находится на борту космического корабля. Злоумышленник сообщил, что он «под атакой и срочно нуждается в кислороде», поэтому попросил перевести деньги для его «спасения».

Женщина, которая живет одна, поверила ему и несколько раз перевела средства.

«Если человек, с которым вы познакомились в социальных сетях, просит у вас деньги — имейте в виду, что это может быть мошенничество. В таком случае обязательно обращайтесь в полицию», — подчеркнули правоохранители.

