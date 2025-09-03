Шахрай-космонавт виманив у 80-річної жінки понад 5 тисяч доларів на «порятунок»

Японська пенсіонерка віддала понад 5 тисяч доларів шахраю, який під виглядом астронавта переконав її профінансувати «порятунок у космосі».

У Японії 80-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрайства й віддала близько 1 млн єн (понад 5 тисяч доларів) аферисту, який видавав себе за астронавта, що потребує допомоги. Про це повідомляє Independent.

Жінка познайомилася з чоловіком у соцмережах. Він представився космонавтом, налагодив з нею «романтичні» стосунки онлайн, а згодом заявив, що перебуває на борту космічного корабля. Зловмисник повідомив, що він «під атакою та терміново потребує кисню», тож попросив перерахувати гроші для його «порятунку».

Жінка, яка мешкає сама, повірила йому та кілька разів переказала кошти.

«Якщо людина, з якою ви познайомилися у соцмережах, просить у вас гроші — майте на увазі, що це може бути шахрайство. У такому випадку обов’язково звертайтеся до поліції», — наголосили правоохоронці.

