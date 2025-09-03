Практика судов
Австралийский пляж окутало «эфирное сияние» биолюминесцентных водорослей

22:36, 3 сентября 2025
Ученые связывают рост количества и продолжительности таких явлений с глобальным потеплением и ухудшением состояния океанов.
Источник фото: Rana Sajid / Hussain Pacific Press / Shutterstock
На пляже Сент-Килда в Мельбурне, Австралия, на этой неделе наблюдали уникальное природное явление — биолюминесцентные водоросли Nocticula scintillan, известные также как «морские искры», покрыли побережье сиянием электрически-синего цвета, пишет CNN.

Морской эколог и координатор местной экоорганизации Earthcare St Kilda Ричард Пансак рассказал, что днем эти водоросли выглядят как яркие розово-оранжевые облака, а ночью превращаются в «потрясающий световой дисплей».

Это явление вызвано химической реакцией, которую водоросли производят, когда их тревожат или возбуждают — например, если их схватит хищник или они подвергнутся резкому движению от волны или пловца. Это «вероятно, защитный механизм», сказал Пансак, поскольку биолюминесценция может напугать хищников или привлечь более крупных хищников, чтобы атаковать тех, кто поедает водоросли.

Хотя эти водоросли не являются токсичными для людей, они могут быть опасными для рыб из-за высокого содержания аммиака и способности снижать уровень кислорода в воде.

Ученые связывают рост количества и продолжительности таких явлений с глобальным потеплением и ухудшением состояния океанов.

Несмотря на потенциальные риски, «эфирное сияние» стало настоящей аттракцией для жителей и туристов: сотни людей собрались на пляже, чтобы увидеть уникальное зрелище.

наука Австралия

