Австралійський пляж огорнуло «ефірне сяйво» біолюмінесцентних водоростей

22:36, 3 вересня 2025
Науковці пов’язують зростання кількості й тривалості таких явищ із глобальним потеплінням та погіршенням стану океанів.
Джерело фото: Rana Sajid / Hussain Pacific Press / Shutterstock
На пляжі Сент-Кілда в Мельбурні, Австралія, цього тижня спостерігали унікальне природне явище — біолюмінесцентні водорості Nocticula scintillan, відомі також як «морські іскри», вкрили узбережжя сяйвом електрично-синього кольору, пише CNN.

Морський еколог та координатор місцевої екоорганізації Earthcare St Kilda Річард Пансак розповів, що вдень ці водорості виглядають як яскраві рожево-помаранчеві хмари, а вночі перетворюються на «приголомшливий світловий дисплей».

Це явище спричинене хімічною реакцією, яку водорості виробляють, коли їх турбують або збуджують — наприклад, якщо їх схопить хижак або вони зазнають різкого руху від хвилі чи плавця. Це «ймовірно, захисний механізм», сказав Пансак, оскільки біолюмінесценція може налякати хижаків або привабити більших хижаків, щоб атакувати тих, хто поїдає водорості.

Хоча ці водорості не є токсичними для людей, вони можуть бути небезпечними для риб через високий вміст аміаку та здатність знижувати рівень кисню у воді.

Науковці пов’язують зростання кількості й тривалості таких явищ із глобальним потеплінням та погіршенням стану океанів.

Попри потенційні ризики, «ефірне сяйво» стало справжньою атракцією для мешканців і туристів: сотні людей зібралися на пляжі, щоб побачити унікальне видовище.

