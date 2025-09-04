DeepL выходит за пределы перевода — представлен ИИ-помощник DeepL Agent

В компании заявляют, что новый продукт выходит за рамки переводов и будет конкурировать с OpenAI и Microsoft.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкая компания DeepL, известная своими технологиями перевода на основе искусственного интеллекта, объявила о расширении своей деятельности, представив нового ИИ-помощника DeepL Agent. Об этом сообщило издание CNBC.

Представители компании заявили, что DeepL Agent создан для выполнения широкого спектра повторяющихся и трудоемких задач. ИИ-помощник способен обрабатывать команды пользователей, сформулированные на естественном языке, что делает его удобным инструментом для различных сфер.

По информации DeepL, новый продукт может применяться в различных департаментах компаний – от отделов кадров до маркетинга. Генеральный директор компании Ярек Кутиловский назвал DeepL Agent «естественным продолжением» переводческого продукта, который лежит в основе деятельности стартапа. «Мы обнаружили, что эта технология может помогать не только в переводах, но и в поиске информации или выполнении других задач», – отметил он.

Запуск DeepL Agent является шагом за пределы основного фокуса компании, которая с момента основания в 2017 году специализировалась на технологиях перевода. Оцененная в 2 миллиарда долларов США, DeepL теперь позиционирует себя как конкурента ведущих игроков рынка искусственного интеллекта, таких как Anthropic, OpenAI и Microsoft, которые также ориентируются на корпоративных клиентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.