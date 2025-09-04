Практика судов
  1. В мире

DeepL выходит за пределы перевода — представлен ИИ-помощник DeepL Agent

07:36, 4 сентября 2025
В компании заявляют, что новый продукт выходит за рамки переводов и будет конкурировать с OpenAI и Microsoft.
DeepL выходит за пределы перевода — представлен ИИ-помощник DeepL Agent
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкая компания DeepL, известная своими технологиями перевода на основе искусственного интеллекта, объявила о расширении своей деятельности, представив нового ИИ-помощника DeepL Agent. Об этом сообщило издание CNBC.

Представители компании заявили, что DeepL Agent создан для выполнения широкого спектра повторяющихся и трудоемких задач. ИИ-помощник способен обрабатывать команды пользователей, сформулированные на естественном языке, что делает его удобным инструментом для различных сфер.

По информации DeepL, новый продукт может применяться в различных департаментах компаний – от отделов кадров до маркетинга. Генеральный директор компании Ярек Кутиловский назвал DeepL Agent «естественным продолжением» переводческого продукта, который лежит в основе деятельности стартапа. «Мы обнаружили, что эта технология может помогать не только в переводах, но и в поиске информации или выполнении других задач», – отметил он.

Запуск DeepL Agent является шагом за пределы основного фокуса компании, которая с момента основания в 2017 году специализировалась на технологиях перевода. Оцененная в 2 миллиарда долларов США, DeepL теперь позиционирует себя как конкурента ведущих игроков рынка искусственного интеллекта, таких как Anthropic, OpenAI и Microsoft, которые также ориентируются на корпоративных клиентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді