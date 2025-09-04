DeepL виходить за межі перекладу — представлено ШІ-помічника DeepL Agent

В компанії заявляють, що новий продукт виходить за рамки перекладів і конкуруватиме з OpenAI та Microsoft.

Німецька компанія DeepL, відома своїми технологіями перекладу на основі штучного інтелекту, оголосила про розширення своєї діяльності, представивши нового ШІ-помічника DeepL Agent. Про це повідомило видання CNBC.

Представники компанії заявили, що DeepL Agent створений для виконання широкого спектра повторюваних і трудомістких завдань. ШІ-помічник здатен обробляти команди користувачів, сформульовані природною мовою, що робить його зручним інструментом для різних сфер.

За інформацією DeepL, новий продукт може застосовуватися в різних департаментах компаній – від відділів кадрів до маркетингу. Генеральний директор компанії Ярек Кутиловський назвав DeepL Agent «природним продовженням» перекладацького продукту, який лежить в основі діяльності стартапу. «Ми виявили, що ця технологія може допомагати не лише в перекладах, а й у пошуку інформації чи виконанні інших завдань», – зазначив він.

Запуск DeepL Agent є кроком за межі основного фокусу компанії, яка з моменту заснування в 2017 році спеціалізувалася на технологіях перекладу. Оцінена в 2 мільярди доларів США, DeepL тепер позиціонує себе як конкурента провідних гравців ринку штучного інтелекту, таких як Anthropic, OpenAI та Microsoft, які також орієнтуються на корпоративних клієнтів.

