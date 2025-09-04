Практика судів
  1. У світі

DeepL виходить за межі перекладу — представлено ШІ-помічника DeepL Agent

07:36, 4 вересня 2025
В компанії заявляють, що новий продукт виходить за рамки перекладів і конкуруватиме з OpenAI та Microsoft.
DeepL виходить за межі перекладу — представлено ШІ-помічника DeepL Agent
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німецька компанія DeepL, відома своїми технологіями перекладу на основі штучного інтелекту, оголосила про розширення своєї діяльності, представивши нового ШІ-помічника DeepL Agent. Про це повідомило видання CNBC.

Представники компанії заявили, що DeepL Agent створений для виконання широкого спектра повторюваних і трудомістких завдань. ШІ-помічник здатен обробляти команди користувачів, сформульовані природною мовою, що робить його зручним інструментом для різних сфер.

За інформацією DeepL, новий продукт може застосовуватися в різних департаментах компаній – від відділів кадрів до маркетингу. Генеральний директор компанії Ярек Кутиловський назвав DeepL Agent «природним продовженням» перекладацького продукту, який лежить в основі діяльності стартапу. «Ми виявили, що ця технологія може допомагати не лише в перекладах, а й у пошуку інформації чи виконанні інших завдань», – зазначив він.

Запуск DeepL Agent є кроком за межі основного фокусу компанії, яка з моменту заснування в 2017 році спеціалізувалася на технологіях перекладу. Оцінена в 2 мільярди доларів США, DeepL тепер позиціонує себе як конкурента провідних гравців ринку штучного інтелекту, таких як Anthropic, OpenAI та Microsoft, які також орієнтуються на корпоративних клієнтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео