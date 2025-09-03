Практика судов
  В мире

У меня нет послания Путину, вы увидите, что случится, если мы будем недовольны его решением — Трамп

19:42, 3 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что США еще не использовали весь санкционный потенциал.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «знает его позицию» и если он примет неправильное решение, то будут последствия.

«У меня нет никакого послания Путину. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе, каким бы оно ни было. Мы будем либо довольны этим, либо недовольны, и если мы будем недовольны — вы увидите, что произойдет», — сказал Трамп в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Он также ответил журналистам на обвинения в бездействии в отношении России, подчеркнув, что США еще не использовали весь санкционный потенциал.

«Откуда вы знаете, что нет никаких действий? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя после Китая, — вы бы сказали, что это не было действием? Это стоит России сотни миллиардов долларов. Вы называете это бездействием? И я еще не закончил ни вторую, ни третью фазу. Но когда вы говорите, что ничего не делается, я думаю, вам стоит найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия будет покупать (российские энергоресурсы — ред.), у Индии будут большие проблемы. Так и произошло. Так что не рассказывайте мне об этом», — добавил Трамп.

 

США россия путин Дональд Трамп

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

