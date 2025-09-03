Практика судів
  1. У світі

У мене немає повідомлення до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішенням — Трамп

19:42, 3 вересня 2025
Дональд Трамп заявив, що США ще не використали весь санкційний потенціал.
У мене немає повідомлення до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішенням — Трамп
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін «знає його позицію» і якщо він ухвалить неправильне рішення, то будуть наслідки.

«У мене немає жодного повідомлення послання до Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше, яким би воно не було. Ми будемо або задоволені цим, або незадоволені, і якщо ми будемо незадоволені, ви побачите що станеться», - сказав Трамп в ході зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Він також відповів журналістам щодо звинувачень бездіяльності щодо Росії, наголосивши, що США ще не використали весь санкційний потенціал.

«Звідки ви знаєте, що немає ніяких дій? Ви б сказали, що введення вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця окрім Китаю, ви б сказали, що не було ніяких дій? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це бездіяльністю? І я ще не закінчив ні другу, ні третю фазу. Але коли ви кажете, що нічого не робиться, я думаю, що вам варто знайти собі нову роботу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купить (російські енергоносії – ред), у Індії будуть великі проблеми. Так і сталося. Тож не розповідайте мені про це», - додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія путін Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва