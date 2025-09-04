Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Италии отложили слушание по экстрадиции Сергея Кузнецова, который является подозреваемым по делу Nord Stream

08:51, 4 сентября 2025
В Италии отложили до 9 сентября рассмотрение дела об экстрадиции украинца, которого Германия подозревает в причастности к взрывам на Nord Stream.
В Италии отложили слушание по экстрадиции Сергея Кузнецова, который является подозреваемым по делу Nord Stream
Источник фото: Shutterstock/Frame Stock Footage
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд в Болонье отложил до 9 сентября рассмотрение дела об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, которого Германия подозревает в координации взрывов на газопроводах Nord Stream в Балтийском море в 2022 году. Об этом сообщил его адвокат, пишет Reuters.

49-летнего мужчину арестовали 21 августа недалеко от итальянского города Римини по европейскому ордеру. Он отдыхал там с семьей.

Суд запросил дополнительную информацию об условиях, в которых его будут содержать в Германии. Адвокат подозреваемого Никола Канестрини подчеркнул, что его клиент отрицает причастность к атакам и призвал итальянскую Фемиду «не жертвовать его правами», разрешая экстрадицию.

Взрывы на Nord Stream, которые как Москва, так и Запад назвали актом саботажа, резко сократили поставки российского газа в Европу. Никто не взял на себя ответственность за атаку, а Киев отвергает любую причастность.

По версии немецкой прокуратуры, подозреваемый вместе с сообщниками вышел из Ростока на яхте, чтобы заложить взрывчатку на газопроводах у датского острова Борнхольм. Ему инкриминируют сговор с целью взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важных объектов.

В суде мужчина заявил, что является бывшим военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Германия Италия газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді