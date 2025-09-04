В Италии отложили слушание по экстрадиции Сергея Кузнецова, который является подозреваемым по делу Nord Stream

В Италии отложили до 9 сентября рассмотрение дела об экстрадиции украинца, которого Германия подозревает в причастности к взрывам на Nord Stream.

Источник фото: Shutterstock/Frame Stock Footage

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд в Болонье отложил до 9 сентября рассмотрение дела об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, которого Германия подозревает в координации взрывов на газопроводах Nord Stream в Балтийском море в 2022 году. Об этом сообщил его адвокат, пишет Reuters.

49-летнего мужчину арестовали 21 августа недалеко от итальянского города Римини по европейскому ордеру. Он отдыхал там с семьей.

Суд запросил дополнительную информацию об условиях, в которых его будут содержать в Германии. Адвокат подозреваемого Никола Канестрини подчеркнул, что его клиент отрицает причастность к атакам и призвал итальянскую Фемиду «не жертвовать его правами», разрешая экстрадицию.

Взрывы на Nord Stream, которые как Москва, так и Запад назвали актом саботажа, резко сократили поставки российского газа в Европу. Никто не взял на себя ответственность за атаку, а Киев отвергает любую причастность.

По версии немецкой прокуратуры, подозреваемый вместе с сообщниками вышел из Ростока на яхте, чтобы заложить взрывчатку на газопроводах у датского острова Борнхольм. Ему инкриминируют сговор с целью взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важных объектов.

В суде мужчина заявил, что является бывшим военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.