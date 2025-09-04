В Італії відклали слухання щодо екстрадиції Сергія Кузнєцова, який є підозрюваним у справі Nord Stream

Апеляційний суд у Болоньї відклав до 9 вересня розгляд справи про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, якого Німеччина підозрює у координації вибухів на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі у 2022 році. Про це повідомив його адвокат, пише Reuters.
49-річного чоловіка заарештували 21 серпня неподалік італійського міста Ріміні за європейським ордером. Він відпочивав там із родиною.
Суд запросив додаткову інформацію про умови, в яких його утримуватимуть у Німеччині. Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні наголосив, що його клієнт заперечує причетність до атак і закликав італійську Феміду «не жертвувати його правами», дозволяючи екстрадицію.
Вибухи на Nord Stream, які як Москва, так і Захід назвали актом саботажу, різко скоротили постачання російського газу до Європи. Ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, а Київ відкидає будь-яку причетність.
За версією німецької прокуратури, підозрюваний разом зі спільниками вирушив із Ростока на яхті, щоб закласти вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм. Йому інкримінують змову з метою вибуху, антиконституційний саботаж і руйнування важливих об’єктів.
У суді чоловік заявив, що є колишнім військовим.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.