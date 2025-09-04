Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

В Італії відклали слухання щодо екстрадиції Сергія Кузнєцова, який є підозрюваним у справі Nord Stream

08:51, 4 вересня 2025
В Італії відклали до 9 вересня розгляд справи про екстрадицію українця, якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на Nord Stream.
В Італії відклали слухання щодо екстрадиції Сергія Кузнєцова, який є підозрюваним у справі Nord Stream
Джерело фото: Shutterstock/Frame Stock Footage
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд у Болоньї відклав до 9 вересня розгляд справи про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, якого Німеччина підозрює у координації вибухів на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі у 2022 році. Про це повідомив його адвокат, пише Reuters.

49-річного чоловіка заарештували 21 серпня неподалік італійського міста Ріміні за європейським ордером. Він відпочивав там із родиною.

Суд запросив додаткову інформацію про умови, в яких його утримуватимуть у Німеччині. Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні наголосив, що його клієнт заперечує причетність до атак і закликав італійську Феміду «не жертвувати його правами», дозволяючи екстрадицію.

Вибухи на Nord Stream, які як Москва, так і Захід назвали актом саботажу, різко скоротили постачання російського газу до Європи. Ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, а Київ відкидає будь-яку причетність.

За версією німецької прокуратури, підозрюваний разом зі спільниками вирушив із Ростока на яхті, щоб закласти вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм. Йому інкримінують змову з метою вибуху, антиконституційний саботаж і руйнування важливих об’єктів.

У суді чоловік заявив, що є колишнім військовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Німеччина Італія газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео