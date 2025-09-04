Новостная сеть Newsmax подала антимонопольный иск против Fox News

Newsmax требует судебного разбирательства с участием присяжных.

Источник фото: АР

Новостная сеть Newsmax объявила о подаче антимонопольного иска против Fox News, обвиняя ее в злоупотреблении монопольным положением и использовании тактик запугивания для подавления конкуренции. Об этом пишет АР.

Иск подан в окружной суд США в Южной Флориде. В нем утверждается, что Fox оказывала давление на телевизионных дистрибьюторов, чтобы они не транслировали или минимизировали присутствие Newsmax, препятствовала появлению гостей в эфирах конкурента, а также нанимала частных детективов для проверки руководства компании. Newsmax требует судебного разбирательства с участием присяжных.

Адвокат Newsmax Майкл Дж. Гузман заявил, что поведение Fox является «классическим примером злоупотребления монопольной властью». По его словам, «конкуренция, а не принуждение, должна определять, какие новостные каналы могут смотреть американцы».

Fox в своем ответном заявлении отметила, что «Newsmax не может иском устранить собственные конкурентные неудачи на рынке, чтобы гнаться за заголовками лишь потому, что они не могут привлечь зрителей».

