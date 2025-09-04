Практика судов
Новостная сеть Newsmax подала антимонопольный иск против Fox News

22:18, 4 сентября 2025
Newsmax требует судебного разбирательства с участием присяжных.
Источник фото: АР
Новостная сеть Newsmax объявила о подаче антимонопольного иска против Fox News, обвиняя ее в злоупотреблении монопольным положением и использовании тактик запугивания для подавления конкуренции. Об этом пишет АР.

Иск подан в окружной суд США в Южной Флориде. В нем утверждается, что Fox оказывала давление на телевизионных дистрибьюторов, чтобы они не транслировали или минимизировали присутствие Newsmax, препятствовала появлению гостей в эфирах конкурента, а также нанимала частных детективов для проверки руководства компании. Newsmax требует судебного разбирательства с участием присяжных.

Адвокат Newsmax Майкл Дж. Гузман заявил, что поведение Fox является «классическим примером злоупотребления монопольной властью». По его словам, «конкуренция, а не принуждение, должна определять, какие новостные каналы могут смотреть американцы».

Fox в своем ответном заявлении отметила, что «Newsmax не может иском устранить собственные конкурентные неудачи на рынке, чтобы гнаться за заголовками лишь потому, что они не могут привлечь зрителей».

суд США иск журналистка

