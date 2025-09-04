Новинна мережа Newsmax подала антимонопольний позов проти Fox News

Newsmax вимагає судового розгляду за участю присяжних.

Новинна мережа Newsmax оголосила про подання антимонопольного позову проти Fox News, звинувачуючи її у зловживанні монопольним становищем та використанні тактик залякування для придушення конкуренції. Про це пише АР.

Позов подано до окружного суду США в Південній Флориді. У ньому стверджується, що Fox тиснула на телевізійних дистриб’юторів, аби вони не транслювали або мінімізували присутність Newsmax, перешкоджала появі гостей на ефірах конкурента, а також наймала приватних детективів для перевірки керівництва компанії. Newsmax вимагає судового розгляду за участю присяжних.

Адвокат Newsmax Майкл Дж. Гузман заявив, що поведінка Fox є «класичним прикладом зловживання монопольною владою». За його словами, «конкуренція, а не примус, має визначати, які новинні канали можуть дивитися американці».

Fox у своїй заяві у відповідь зазначила, що «Newsmax не може позовом усунути свої власні конкурентні невдачі на ринку, щоб гнатися за заголовками лише тому, що вони не можуть привабити глядачів».

