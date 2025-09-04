Практика судов
В Британии практикующего адвоката впервые добавили в список лиц, уклоняющихся от уплаты налогов

21:22, 4 сентября 2025
Сету Камала обвинили в разработке схем, позволявших работникам избегать уплаты налогов.
В Британии практикующего адвоката впервые добавили в список лиц, уклоняющихся от уплаты налогов
В Великобритании практикующего адвоката впервые добавили в список лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Об этом сообщает Law Gazette.

Сету Камал начал адвокатскую карьеру в 2004 году и имеет более 20 лет юридического опыта. Он также ранее получил квалификацию солиситора.

По данным Службы по доходам и таможне (HMRC), Камал разработал четыре схемы уклонения от уплаты налогов и создал шаблоны контрактов, которые были ключевыми для их работы. Среди компаний, которые продвигали эти схемы, называют MLG Pay Limited, The Umbrella Agency Limited, Veqta Ltd и Vision HR Solutions Ltd. Они обещали работникам «сохранить большую часть заработка», избегая уплаты подоходного налога и взносов на национальное страхование.

HMRC подчеркивает, что эти схемы недейственны, а их пользователи могут получить налоговые счета, начисление процентов и потенциальные штрафы.

В соответствии с правилами раскрытия схем уклонения от налогообложения, HMRC может публиковать детали после предоставления лицам «разумной возможности для объяснений». На сегодняшний день в открытом списке уже более 170 схем и столько же промоутеров.

Джонатан Смит, директор департамента противодействия уклонению HMRC, подчеркнул: «Юристы имеют особое доверие и ответственность. Они не должны участвовать в создании схем, которые якобы позволяют избегать уплаты налогов, финансирующих наши жизненно важные общественные услуги. Мы готовы поддержать тех, кто пользовался такими схемами, чтобы они вышли из них и привели свои налоговые дела в соответствие. Призываю обратиться к нам как можно скорее, чтобы урегулировать ситуацию».

Сам Камал пока не дал комментариев. На его профессиональном сайте указано, что благодаря опыту работы солиситором и более чем 20-летней практике в качестве барристера он «способен предоставлять полный спектр юридических услуг – от первоначальных консультаций до коммуникации с HMRC и представительства в суде».

адвокат налоги Великобритания

