У Британії практикуючого адвоката вперше додали до списку осіб, які ухиляються від сплати податків

21:22, 4 вересня 2025
Сету Камала звинуватили у розробці схем, що дозволяли працівникам уникати сплати податків.
У Великій Британії практикуючого адвоката вперше додали до списку осіб, які ухиляються від сплати податків. Про це повідомляє Law Gazette.

Сету Камал розпочав адвокатську кар’єру у 2004 році та має понад 20 років юридичного досвіду. Він також раніше отримав кваліфікацію солісітора.

За даними Служби з доходів і митниці (HMRC), Камал розробив чотири схеми ухилення від сплати податків і створив шаблони контрактів, що були ключовими для їх роботи. Серед компаній, які просували ці схеми, називають MLG Pay Limited, The Umbrella Agency Limited, Veqta Ltd та Vision HR Solutions Ltd. Вони обіцяли працівникам «зберегти більшу частину заробітку», уникаючи сплати прибуткового податку та внесків на національне страхування.

HMRC наголошує, що ці схеми є недієвими, а їхні користувачі можуть отримати податкові рахунки, нарахування відсотків і потенційні штрафи.

Відповідно до правил розкриття схем ухилення від оподаткування, HMRC може публікувати деталі після надання особам «розумної можливості для пояснень». На сьогодні у відкритому списку вже понад 170 схем та стільки ж промоутерів.

Джонатан Сміт, директор департаменту протидії ухиленню HMRC, підкреслив: «Юристи мають особливу довіру й відповідальність. Вони не повинні брати участь у створенні схем, які нібито дозволяють уникати сплати податків, що фінансують наші життєво важливі публічні послуги. Ми готові підтримати тих, хто користувався такими схемами, аби вони вийшли з них і привели свої податкові справи у відповідність. Закликаю звернутися до нас якомога швидше, щоб врегулювати ситуацію».

Сам Камал поки не надав коментарів. На його професійному сайті зазначено, що завдяки досвіду роботи солісітором і понад 20-річній практиці в якості баристера він «здатний надавати повний спектр юридичних послуг – від початкових консультацій до комунікації з HMRC та представництва у суді».

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

