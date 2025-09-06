Практика судов
Warner Bros подала в суд на Midjourney из-за использования персонажей Бэтмена, Чудо-женщины и Скуби-Ду

13:19, 6 сентября 2025
Warner Bros. требует $150 тысяч за каждого персонажа – иск против Midjourney может стать рекордным.
Слева: снимок экрана Бэтмен, скриншот из фильма Темный рыцарь от студии Midjourney. Справа: постер Warner Bros. «Темный рыцарь» в 2008 году
Warner Bros. Discovery подала иск против компании Midjourney, популярного сервиса для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Судебный процесс в федеральном суде Калифорнии может стать одним из крупнейших в сфере авторского права, ведь речь идет об использовании студийных фильмов и сериалов для обучения алгоритмов ИИ. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Суть претензий

По словам представителей Warner Bros. Discovery, Midjourney «системно и намеренно нарушает авторские права», позволяя пользователям создавать изображения и видео культовых персонажей, принадлежащих студии. Среди них — Супермен, Женщина-кошка, Джокер, Луни Тюнз, Том и Джерри, Скуби-Ду, а также герои Cartoon Network, в частности из «Рика и Морти».

Компания утверждает, что даже общие запросы вроде «битва классических супергероев» в Midjourney возвращают образы, напрямую напоминающие фирменных персонажей, обходя лицензионные механизмы.

«Midjourney откровенно нарушает авторские права, и мы подали иск, чтобы защитить наш контент, партнеров и инвестиции», — заявил представитель Warner Bros. Discovery.

Контекст: борьба Голливуда с ИИ

Проблема в том, что многие ИИ-компании обучают свои модели на данных из интернета без согласия или компенсации авторам. Это уже вызвало волну исков от писателей, музыкальных лейблов, СМИ, художников и теперь — крупных студий.

Ранее против Midjourney совместно выступили Disney и Universal, которые также обвинили компанию в плагиате. Motion Picture Association в своем заявлении поддержала иски, подчеркнув, что массовые нарушения авторских прав представляют угрозу для всей американской киноиндустрии, обеспечивающей более 2 миллионов рабочих мест.

Доказательства студии

Warner Bros. Discovery представила десятки примеров, где результаты Midjourney повторяют кадры из фильмов или рекламные материалы студии. Среди них — изображение Бэтмена из фильма «Темный рыцарь» и 3D-анимация Багза Банни, идентичная его образу из «Космического джема: Новое поколение».

Юристы требуют либо прибыль Midjourney, полученную благодаря использованию чужих материалов, либо 150 тыс. долларов за каждое нарушение. Потенциальные убытки для компании могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Что дальше

Ключевым вопросом в деле станет принцип fair use («добросовестного использования»), который позволяет частично использовать чужие работы без лицензии. Именно вокруг этой нормы ведутся судебные споры и могут формироваться прецеденты для всей индустрии.

