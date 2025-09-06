Практика судів
  1. У світі

Warner Bros подала до суду на Midjourney через використання персонажів Бетмена, Диво-жінки та Скубі-Ду

13:19, 6 вересня 2025
Warner Bros. вимагає $150 тисяч за кожного персонажа — позов проти Midjourney може стати рекордним.
Warner Bros подала до суду на Midjourney через використання персонажів Бетмена, Диво-жінки та Скубі-Ду
Ліворуч: знімок екрана «Бетмен, скріншот з фільму «Темний лицар» від студії Midjourney». Праворуч: постер Warner Bros. «Темний лицар» у 2008 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Warner Bros. Discovery подала позов проти компанії Midjourney, популярного сервісу для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Судовий процес у федеральному суді Каліфорнії може стати одним із наймасштабніших у сфері авторського права, адже мова йде про використання студійних фільмів та серіалів для навчання алгоритмів ШІ. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Суть претензій

За словами представників Warner Bros. Discovery, Midjourney «системно та навмисно порушує авторські права», дозволяючи користувачам створювати зображення й відео культових персонажів, що належать студії. Серед них — Супермен, Жінка-кішка, Джокер, Луні Тюнз, Том і Джеррі, Скубі-Ду, а також герої Cartoon Network, зокрема з «Ріка та Морті».

Компанія стверджує, що навіть загальні запити на кшталт «битва класичних супергероїв» у Midjourney повертають образи, які напряму нагадують фірмові персонажі, обходячи ліцензійні механізми.

«Midjourney відверто порушує авторські права, і ми подали позов, щоб захистити наш контент, партнерів та інвестиції», — заявив представник Warner Bros. Discovery.

Контекст: боротьба Голлівуду з ШІ

Проблема полягає в тому, що багато ШІ-компаній тренують свої моделі на даних з інтернету без згоди чи компенсації авторам. Це вже викликало хвилю позовів від письменників, музичних лейблів, ЗМІ, художників і тепер — великих студій.

Раніше проти Midjourney спільно виступили Disney та Universal, які також звинуватили компанію в плагіаті. Motion Picture Association у своїй заяві підтримала позови, підкресливши, що масові порушення авторських прав становлять загрозу для всієї американської кіноіндустрії, яка забезпечує понад 2 мільйони робочих місць.

Докази студії

Warner Bros. Discovery надала десятки прикладів, де результати Midjourney повторюють кадри з фільмів чи рекламні матеріали студії. Серед них — зображення Бетмена з фільму «Темний лицар» та 3D-анімація Багза Банні, ідентична до його образу з «Космічного джему: Нове покоління».

Юристи вимагають або прибуток Midjourney, отриманий завдяки використанню чужих матеріалів, або 150 тис. доларів за кожне порушення. Потенційні збитки для компанії можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів.

Що далі

Ключовим питанням у справі стане принцип fair use («чесного використання»), який дозволяє часткове використання чужих робіт без ліцензії. Саме навколо цієї норми точаться судові суперечки й можуть формуватися прецеденти для всієї індустрії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва