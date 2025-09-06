Warner Bros подала до суду на Midjourney через використання персонажів Бетмена, Диво-жінки та Скубі-Ду

Warner Bros. вимагає $150 тисяч за кожного персонажа — позов проти Midjourney може стати рекордним.

Ліворуч: знімок екрана «Бетмен, скріншот з фільму «Темний лицар» від студії Midjourney». Праворуч: постер Warner Bros. «Темний лицар» у 2008 році

Warner Bros. Discovery подала позов проти компанії Midjourney, популярного сервісу для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Судовий процес у федеральному суді Каліфорнії може стати одним із наймасштабніших у сфері авторського права, адже мова йде про використання студійних фільмів та серіалів для навчання алгоритмів ШІ. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Суть претензій

За словами представників Warner Bros. Discovery, Midjourney «системно та навмисно порушує авторські права», дозволяючи користувачам створювати зображення й відео культових персонажів, що належать студії. Серед них — Супермен, Жінка-кішка, Джокер, Луні Тюнз, Том і Джеррі, Скубі-Ду, а також герої Cartoon Network, зокрема з «Ріка та Морті».

Компанія стверджує, що навіть загальні запити на кшталт «битва класичних супергероїв» у Midjourney повертають образи, які напряму нагадують фірмові персонажі, обходячи ліцензійні механізми.

«Midjourney відверто порушує авторські права, і ми подали позов, щоб захистити наш контент, партнерів та інвестиції», — заявив представник Warner Bros. Discovery.

Контекст: боротьба Голлівуду з ШІ

Проблема полягає в тому, що багато ШІ-компаній тренують свої моделі на даних з інтернету без згоди чи компенсації авторам. Це вже викликало хвилю позовів від письменників, музичних лейблів, ЗМІ, художників і тепер — великих студій.

Раніше проти Midjourney спільно виступили Disney та Universal, які також звинуватили компанію в плагіаті. Motion Picture Association у своїй заяві підтримала позови, підкресливши, що масові порушення авторських прав становлять загрозу для всієї американської кіноіндустрії, яка забезпечує понад 2 мільйони робочих місць.

Докази студії

Warner Bros. Discovery надала десятки прикладів, де результати Midjourney повторюють кадри з фільмів чи рекламні матеріали студії. Серед них — зображення Бетмена з фільму «Темний лицар» та 3D-анімація Багза Банні, ідентична до його образу з «Космічного джему: Нове покоління».

Юристи вимагають або прибуток Midjourney, отриманий завдяки використанню чужих матеріалів, або 150 тис. доларів за кожне порушення. Потенційні збитки для компанії можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів.

Що далі

Ключовим питанням у справі стане принцип fair use («чесного використання»), який дозволяє часткове використання чужих робіт без ліцензії. Саме навколо цієї норми точаться судові суперечки й можуть формуватися прецеденти для всієї індустрії.

