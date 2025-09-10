«Началось!» — Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши.
«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп на фоне российской атаки, вероятно, созвонится с президентом Польши Каролем Навроцким.
«Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким», — сообщил корреспондент AFP Дэнни Кемп со ссылкой на представителя Белого дома.
Что известно о российской атаке
В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.
Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.
В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.
