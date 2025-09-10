«Началось!» — Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше

На фоне российской атаки Дональд Трамп, по всей вероятности, позвонит президенту Польши Каролю Навроцкому.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши.

«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп на фоне российской атаки, вероятно, созвонится с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким», — сообщил корреспондент AFP Дэнни Кемп со ссылкой на представителя Белого дома.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

