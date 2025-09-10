«Почалося!» — Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

На тлі російської атаки Дональд Трамп, ймовірно, зателефонує президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по території Польщі.

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп на тлі російської атаки, ймовірно, зателефонує президенту Польщі Каролю Навроцькому.

«Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким», — повідомив кореспондент AFP Денні Кемп із посиланням на представника Білого дому.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.