«Почалося!» — Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

18:30, 10 вересня 2025
На тлі російської атаки Дональд Трамп, ймовірно, зателефонує президенту Польщі Каролю Навроцькому.
Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по території Польщі.

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп на тлі російської атаки, ймовірно, зателефонує президенту Польщі Каролю Навроцькому.

«Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким», — повідомив кореспондент AFP Денні Кемп із посиланням на представника Білого дому.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

