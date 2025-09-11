Во Франции вспыхнули масштабные протесты, на улицы вышли более 100 тысяч человек — фото и видео

Митингующие выступают против бюджетных предложений Эммануэля Макрона и нового премьера Себастьяна Лекорню.

Во Франции в первый день Себастьяна Лекорню на посту премьер-министра начались масштабные митинги против бюджетной политики властей. В целом на улицы вышло до 100 тысяч человек, пишет издание Le Monde.

Митингующие выступают против предложений президента Эммануэля Макрона относительно сокращений бюджета. Люди на улицах считают, что новый премьер Себастьян Лекорню продолжит политику предшественника. Всего на улицы вышли более 175 тысяч человек.

По данным СМИ, во Франции задержали более 300 человек, из них 199 — в Париже.

В Лионе протестующие захватили вокзал, в Нанте и Бордо — поджигали мусорные баки и громили витрины.

