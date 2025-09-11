ВАКС применил залог к подозреваемому адвокату по делу экс-главы ВС Всеволода Князева

Адвокату, который фигурирует по делу экс-главы Верховного Суда, избрали меру пресечения — залог 10 млн грн.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 10 сентября частично удовлетворил ходатайство НАБУ и определил адвокату, который фигурирует в деле экс-главы Верховного Суда, меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.

Его подозревают в причастности к уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 УКУ.

В случае внесения залога подозреваемый обязан:

• являться к следователю, прокурору и в суд по требованию;

• не покидать Киев и область без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

• сообщать об изменении места жительства;

• не контактировать с лицами, указанными в определении суда;

• сдать заграничные паспорта и другие документы для выезда за границу.

Срок действия обязанностей установлен до 10 ноября этого года в рамках досудебного расследования.

Если залог не будет внесен, суд может избрать более строгую меру пресечения.

Отметим, что НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику дела о предоставлении неправомерной выгоды экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Речь идет о лице, которое способствовало передаче средств от владельца группы «Финансы и кредит».

По данным следствия, бизнесмен (владелец группы «Финансы и кредит») договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу. Та, в свою очередь, должна была передать эти средства руководству Верховного Суда как неправомерную выгоду за принятие судебного решения в интересах бизнесмена.

