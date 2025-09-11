ВАКС застосував заставу до підозрюваного адвоката у справі ексголови ВС Всеволода Князєва

Адвокату, який фігурує у справі ексголови Верховного Суду, обрали запобіжний захід — застава 10 млн грн.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 10 вересня частково задовольнив клопотання НАБУ і визначив адвокату, який фігурує у справі ексголови Верховного Суду, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Його підозрюють у причетності до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 ККУ.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

з’являтися до слідчого, прокурора та суду за вимогою;

не залишати Київ та область без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

не контактувати з особами, визначеними в ухвалі;

здати закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон.

Термін дії обов’язків встановлено до 10 листопада цього року в межах досудового розслідування.

Якщо застава не буде внесена, суд може обрати суворіший запобіжний захід.

Зауважимо, що НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Йдеться про особу, яка сприяла передачі коштів від власника групи «Фінанси та кредит».

За даними слідства, бізнесмен (власник групи «Фінанси та кредит») домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

