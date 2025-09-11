Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВАКС застосував заставу до підозрюваного адвоката у справі ексголови ВС Всеволода Князєва

11:40, 11 вересня 2025
Адвокату, який фігурує у справі ексголови Верховного Суду, обрали запобіжний захід — застава 10 млн грн.
ВАКС застосував заставу до підозрюваного адвоката у справі ексголови ВС Всеволода Князєва
Джерело фото: Укрінформ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 10 вересня частково задовольнив клопотання НАБУ і визначив адвокату, який фігурує у справі ексголови Верховного Суду, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Його підозрюють у причетності до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 ККУ.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

  • з’являтися до слідчого, прокурора та суду за вимогою;
  • не залишати Київ та область без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не контактувати з особами, визначеними в ухвалі;
  • здати закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон.

Термін дії обов’язків встановлено до 10 листопада цього року в межах досудового розслідування.

Якщо застава не буде внесена, суд може обрати суворіший запобіжний захід.

Зауважимо, що НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Йдеться про особу, яка сприяла передачі коштів від власника групи «Фінанси та кредит».

За даними слідства, бізнесмен (власник групи «Фінанси та кредит») домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ адвокат застава ВАКС підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду