Трамп посетил ресторан неподалеку от Белого дома, чтобы показать, насколько безопасен Вашингтон — видео

На улице возле ресторана Дональд Трамп коротко пообщался с журналистами.

Президент США Дональд Трамп 10 сентября решил посетить один из ресторанов неподалеку от Белого дома, чтобы показать, насколько безопасен Вашингтон, сообщает издание NBCnews.

Американский лидер в сопровождении вице-президента Джей Ди Венса, государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и других чиновников администрации прибыл автокортежем в ресторан Joe’s Seafood, Prime Steak and Stone Crab.

Кроме того, Трамп коротко пообщался с журналистами на улице возле ресторана.

Недавно Дональд Трамп заявлял, что посещаемость ресторанов в Вашингтоне возросла благодаря его мерам по подавлению преступности, которые включают увеличение количества федеральных правоохранителей и развертывание вооруженных военных Национальной гвардии. Перед тем как войти в ресторан, Трамп сказал, что город теперь «свободен от преступности» и что он объявит о подобных мерах в новом городе уже в среду.

