Трамп відвідав ресторан неподалік Білого дому, щоб показати, наскільки безпечний Вашингтон — відео

На вулиці біля ресторану Дональд Трамп коротко поспілкувався з журналістами.

Президент США Дональд Трамп 10 вересня вирішив відвідати один з ресторанів неподалік Білого дому, щоб показати, наскільки безпечний Вашингтон, повідомляє видання NBCnews.

Американський лідер у супроводі віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Хегсета та інших посадовців адміністрації, прибув автокортежем до ресторану Joe’s Seafood, Prime Steak and Stone Crab.

Крім того, Трамп коротко поспілкувався з журналістами на вулиці біля ресторану.

Нещодавно Дональд Трамп заявляв, що відвідуваність ресторанів у Вашингтоні зросла завдяки його заходам з придушення злочинності, які включають збільшення кількості федеральних правоохоронців і розгортання озброєних військових Національної гвардії. Перед тим як увійти в ресторан, Трамп сказав, що місто тепер «вільне від злочинності» і що він оголосить про подібні заходи в новому місті вже в середу.

