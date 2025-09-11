Практика судів
  1. У світі

Трамп відвідав ресторан неподалік Білого дому, щоб показати, наскільки безпечний Вашингтон — відео

09:17, 11 вересня 2025
На вулиці біля ресторану Дональд Трамп коротко поспілкувався з журналістами.
Трамп відвідав ресторан неподалік Білого дому, щоб показати, наскільки безпечний Вашингтон — відео
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 10 вересня вирішив відвідати один з ресторанів неподалік Білого дому, щоб показати, наскільки безпечний Вашингтон, повідомляє видання NBCnews.

Американський лідер у супроводі віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Хегсета та інших посадовців адміністрації, прибув автокортежем до ресторану Joe’s Seafood, Prime Steak and Stone Crab.

Крім того, Трамп коротко поспілкувався з журналістами на вулиці біля ресторану.

Нещодавно Дональд Трамп заявляв, що відвідуваність ресторанів у Вашингтоні зросла завдяки його заходам з придушення злочинності, які включають збільшення кількості федеральних правоохоронців і розгортання озброєних військових Національної гвардії. Перед тим як увійти в ресторан, Трамп сказав, що місто тепер «вільне від злочинності» і що він оголосить про подібні заходи в новому місті вже в середу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду