Зеленський підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

10:16, 11 вересня 2025
Роботодавці зможуть тимчасово змінювати колдоговори – лише за згодою працівників.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4582-IX про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроект 13388), який дозволяє роботодавцям за умов воєнного стану ініціювати тимчасове зупинення окремих положень колективного договору. Водночас закон чітко зазначає, що такі зміни можливі лише за взаємною згодою сторін договору.

Новий нормативний акт удосконалює процедуру зупинення окремих положень колективного договору, гарантуючи, що права сторін не можуть бути обмежені в односторонньому порядку. Цей механізм спрямований на забезпечення балансу інтересів роботодавців і працівників в умовах воєнного стану, зберігаючи захист трудових прав.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ.

Зокрема, у цих змінах ч. 1 ст. 11 Закону викладено у новій редакції, згідно з якою у період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору, які регулюють відносини, визначені цим законом. Дія таких положень може бути зупинена тільки за взаємною згодою сторін колективного договору у порядку, визначеному цим колективним договором.

Передбачено, що протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом сторони колективного договору зобов’язані почати переговори про можливості та строки поновлення його положень, зупинених без їх взаємної згоди, а також порядок та строки поновлення таких положень, а також зобов’язати сторону роботодавця повідомляти орган, що здійснив повідомну реєстрацію цього колективного договору, про рішення щодо поновлення дії положень колективного договору у тижневий строк з дня ухвалення такого рішення.

