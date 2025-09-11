Зеленский подписал закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

Работодатели смогут временно изменять колдоговоры – только с согласия работников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4582-IX о внесении изменения в статью 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (законопроект 13388), который позволяет работодателям в условиях военного положения инициировать временную приостановку отдельных положений коллективного договора. В то же время закон четко указывает, что такие изменения возможны только по взаимному согласию сторон договора.

Новый нормативный акт совершенствует процедуру приостановления отдельных положений коллективного договора, гарантируя, что права сторон не могут быть ограничены в одностороннем порядке. Этот механизм направлен на обеспечение баланса интересов работодателей и работников в условиях военного положения, сохраняя защиту трудовых прав.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе.

В частности, в этих изменениях ч. 1 ст. 11 Закона изложена в новой редакции, согласно которой в период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора, регулирующих отношения, определенные этим законом. Действие таких положений может быть приостановлено только по взаимному согласию сторон коллективного договора в порядке, определенном этим коллективным договором.

Предусмотрено, что в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона стороны коллективного договора обязаны начать переговоры о возможностях и сроках возобновления его положений, приостановленных без их взаимного согласия, а также о порядке и сроках возобновления таких положений, а также обязать сторону работодателя уведомить орган, осуществивший уведомительную регистрацию этого коллективного договора, о решении о возобновлении действия положений коллективного договора в недельный срок со дня принятия такого решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.