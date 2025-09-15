Американские военные приехали в Беларусь, чтобы наблюдать за военными учениями с РФ, – Reuters

Военные США совершили неожиданный визит в Белоруссию для наблюдения военными учениями «Запад-2025».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американские военные прибыли в Беларусь, чтобы наблюдать за военными учениями из РФ "Запад-2025". Об этом сообщает Reuters.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал им, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".

Как пишет Reuters, присутствие американцев на полигоне в Беларуси было представлено министерством обороны страны как неожиданность. Так, Министерство опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и давят ему руку.

Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском, близким союзником Москвы, который позволил ей использовать свою территорию для отправки десятков тысяч военных для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Кто мог бы подумать, как начнется утро очередного дня учений "Запад-2025"?" — говорится в заявлении, которое отмечает присутствие американцев среди представителей 23 стран, включая двух других членов НАТО — Турцию и Венгрию.

Напомним, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".

Также США планируют вернуть посольство в Минск и укреплять сотрудничество с Беларусью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.