Американські військові приїхали в Білорусь, щоб спостерігати за військовими навчаннями з РФ, – Reuters

Військові США здійснили несподіваний візит до Білорусі для спостереження військовими навчаннями «Захід-2025».

Американські військові прибули до Білорусі, щоб спостерігати за військовими навчаннями з РФ "Захід-2025". Про це інформує Reuters.

Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути "все, що їх цікавить".

Як пише Reuters, присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка. Так, Міністерство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руку.

Зазначається, що присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, близьким союзником Москви, який дозволив їй використати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?" — йдеться у заяві, яка відзначає присутність американців серед представників 23 країн, включно з двома іншими членами НАТО — Туреччиною та Угорщиною.

Нагадаємо, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Також США планують повернути посольство до Мінська та зміцнювати співпрацю з Білоруссю.

