США достигли соглашения с Китаем по TikTok

Дональд Трамп проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно согласовать договоренность.

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США и Китай достигли соглашения о сохранении работы TikTok в Соединенных Штатах, передает CNN.

Издание отмечает, что об этом объявили представители администрации президента США.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, достигнуто рамочное соглашение, и Трамп 19 сентября проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно утвердить договоренность.

Эта договоренность и предстоящий разговор станут предпосылкой для встречи Трампа и Си, которую обе стороны стремились провести на протяжении нескольких месяцев, заявили американские чиновники в понедельник после объявления рамочного плана.

Кроме того, представитель КНР по международной торговле Ли Чэнган подтвердил, что Китай и США достигли базового рамочного согласия по вопросам TikTok, пишет The Guardian.

Он отметил, что споры между двумя экономическими гигантами — нормальное явление, но предостерег США от недопустимости дальнейшего «подавления» китайских компаний.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что результаты торгово-экономических переговоров были достигнуты с трудом, и американская сторона не должна, с одной стороны, просить Китай учитывать ее обеспокоенность, а с другой — продолжать подавлять китайские компании», — сказал представитель КНР.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.