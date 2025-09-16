Практика судов
  1. В мире

США достигли соглашения с Китаем по TikTok

10:18, 16 сентября 2025
Дональд Трамп проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно согласовать договоренность.
США достигли соглашения с Китаем по TikTok
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США и Китай достигли соглашения о сохранении работы TikTok в Соединенных Штатах, передает CNN.

Издание отмечает, что об этом объявили представители администрации президента США.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, достигнуто рамочное соглашение, и Трамп 19 сентября проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно утвердить договоренность.

Эта договоренность и предстоящий разговор станут предпосылкой для встречи Трампа и Си, которую обе стороны стремились провести на протяжении нескольких месяцев, заявили американские чиновники в понедельник после объявления рамочного плана.

Кроме того, представитель КНР по международной торговле Ли Чэнган подтвердил, что Китай и США достигли базового рамочного согласия по вопросам TikTok, пишет The Guardian.

Он отметил, что споры между двумя экономическими гигантами — нормальное явление, но предостерег США от недопустимости дальнейшего «подавления» китайских компаний.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что результаты торгово-экономических переговоров были достигнуты с трудом, и американская сторона не должна, с одной стороны, просить Китай учитывать ее обеспокоенность, а с другой — продолжать подавлять китайские компании», — сказал представитель КНР.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

США Китай TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

На местные и апелляционные суды и учреждения ГСА в бюджете 2026 года не хватает 15,5 млрд грн – Высший совет правосудия

Кроме того, Минфин предлагает предусмотреть 10 млн грн в 2026 году на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия – в то время как нужно 2,3 млрд грн.

Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції