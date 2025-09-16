США досягли угоди з Китаєм щодо TikTok

Дональд Трамп проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб остаточно узгодити угоду.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США і Китай досягли угоди про збереження роботи TikTok у Сполучених Штатах, передає CNN

Видання зазначає, що про це оголосили представники адміністрації президента США.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, досягнуто рамкової угоди, і Трамп 19 вересня проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб остаточно узгодити угоду.

Ця угода і розмова є передумовою зустрічі Трампа і Сі, яку обидві сторони прагнули провести протягом декількох місяців, заявили американські чиновники в понеділок після оголошення рамкового плану.

Крім того, представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган підтвердив, що КНР та США досягли базової рамкової згоди у питаннях щодо TikTok, пише The Guardian.

Він зазначив, що суперечки між двома економічними гігантами є нормальним явищем, але попередив США про неприпустимість подальшого «придушення» китайських компаній.

«Ми хотіли б підкреслити, що результати торгівельно-економічних перемовин були досягнуті важко і американська сторона не повинна, з одного боку, просити Китай врахувати її занепокоєння, а з іншого боку, продовжувати придушувати китайські компанії», - сказав представник КНР.

У серпні президент США заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив про подовження терміну дедлайну.

Також повідомлялося, що TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.