1800 км – радиус поражения Европы: российские «Шахеды» могут долететь до Испании

Дроны «Герань-2» угрожают столицам НАТО, а пусковые площадки в Беларуси расширяют радиус до 2500 км.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские дальнобойные беспилотники «Шахед» и «Герань-2» способны преодолевать от 1800 до 2500 км, что ставит под угрозу большую часть Европы, включая Мадрид, сообщает Defence Express. После недавней атаки пенопластовыми дронами на Польшу и появления неизвестных БПЛА над аэропортами Норвегии и Дании, эксперты оценили потенциальный радиус поражения российских дронов.

По данным ГУР МО Украины, «Шахеды» с дальностью 1800 км могут достичь Скандинавии, Нидерландов, большей части Германии и юга Италии. Дроны «Герань-2» с дальностью до 2500 км угрожают Великобритании, Италии и большей части Франции. Россия может использовать имеющиеся пусковые площадки в оккупированном Крыму (мыс Чауда), под Брянском или в районе Санкт-Петербурга. В случае развертывания новых площадок, например, на авиабазе «Осовцы» в Беларуси или в Калининградской области, радиус поражения увеличивается на 700 км, охватывая почти всю Европу, кроме Лиссабона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.