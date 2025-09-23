1800 км – радіус ураження Європи: російські «Шахеди» можуть долетіти до Іспанії

Дрони «Герань-2» загрожують столицям НАТО, а пускові майданчики в Білорусі розширюють радіус до 2500 км.

Російські далекобійні безпілотники «Шахед» і «Герань-2» здатні долати від 1800 до 2500 км, що ставить під загрозу більшу частину Європи, включно з Мадридом, повідомляє Defence Express. Після нещодавньої атаки пінопластовими дронами на Польщу та появи невідомих БПЛА над аеропортами Норвегії та Данії, експерти оцінили потенційний радіус ураження російських дронів.

За даними ГУР МО України, «Шахеди» з дальністю 1800 км можуть досягти Скандинавії, Нідерландів, більшої частини Німеччини та півдня Італії. Дрони «Герань-2» із дальністю до 2500 км загрожують Великій Британії, Італії та більшій частині Франції. Росія може використовувати наявні пускові майданчики в окупованому Криму (мис Чауда), під Брянськом чи в районі Санкт-Петербурга. У разі розгортання нових майданчиків, наприклад, на авіабазі «Осовцы» у Білорусі чи в Калінінградській області, радіус ураження зростає на 700 км, охоплюючи майже всю Європу, крім Лісабона.

