ЕС проверит Apple, Google, Microsoft и Booking на предмет борьбы с онлайн-мошенничеством

Регуляторы изучат фейковые приложения, результаты поиска и объявления.

Европейский Союз проверит деятельность компаний Apple, Google, Microsoft и Booking Holdings на предмет борьбы с онлайн-мошенничеством. Как сообщает Financial Times, регулирующие органы ЕС направят официальные запросы этим компаниям в рамках надзора за крупными технологическими платформами.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен отметила, что рост преступной деятельности в интернете требует от платформ максимальных усилий для выявления и предотвращения незаконного контента. Проверка может привести к официальным расследованиям и штрафам. Вирккунен подчеркнула, что ЕС оценивает действия отдельных компаний, а не их происхождение, отвечая на угрозы США о пошлинах за штрафы американских компаний.

Еврокомиссия тщательно изучит, как Apple и Google противодействуют поддельным приложениям, в частности банковским, в своих магазинах, а также фейковым результатам в поисковых системах Google и Bing. Отдельно проверят Booking Holdings, единственную европейскую компанию в списке, чья дочерняя Booking.com базируется в Амстердаме, на предмет фальшивых объявлений о жилье.

По словам Вирккунен, ежегодные убытки от онлайн-мошенничества в ЕС превышают 4 миллиарда евро, а развитие искусственного интеллекта затрудняет выявление таких случаев. Борьба с финансовыми махинациями станет приоритетом в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

