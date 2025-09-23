ЄС перевірить Apple, Google, Microsoft і Booking щодо боротьби з онлайн-шахрайством

Регулятори вивчать фейкові додатки, результати пошуку та оголошення.

Європейський Союз перевірить діяльність компаній Apple, Google, Microsoft і Booking Holdings щодо боротьби з онлайн-шахрайством. Як повідомляє Financial Times, регуляторні органи ЄС надішлють офіційні запити цим компаніям у межах нагляду за великими технологічними платформами.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен зазначила, що зростання злочинної діяльності в інтернеті вимагає від платформ максимальних зусиль для виявлення та запобігання незаконному контенту. Перевірка може призвести до офіційних розслідувань і штрафів. Вірккунен підкреслила, що ЄС оцінює дії окремих компаній, а не їхнє походження, відповідаючи на погрози США щодо мит за штрафи американських компаній.

Єврокомісія ретельно вивчить, як Apple і Google протидіють підробленим додаткам, зокрема банківським, у своїх магазинах, а також фейковим результатам у пошукових системах Google і Bing. Окремо перевірять Booking Holdings, єдину європейську компанію в списку, чия дочірня Booking.com базується в Амстердамі, щодо фальшивих оголошень про житло.

За словами Вірккунен, щорічні збитки від онлайн-шахрайства в ЄС перевищують 4 мільярди євро, а розвиток штучного інтелекту ускладнює виявлення таких випадків. Боротьба з фінансовими махінаціями стане пріоритетом у межах Закону про цифрові послуги (DSA).

