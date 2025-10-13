Суд в США запретил требовать от священников раскрывать тайну исповеди

Вашингтон не будет требовать от священников сообщать о признаниях, сделанных во время исповеди.

Власти штата Вашингтон достигли соглашения с церковными лидерами по закону, который обязывал духовенство сообщать о случаях насилия над детьми, если о них стало известно во время исповеди. Об этом сообщает Courthouse News.

В соответствии с договоренностью, государственные и окружные прокуроры не будут применять требования обязательного сообщения, если информация была получена исключительно через исповедь.

«Соглашение уважает решение суда по этому делу и в то же время сохраняет важные механизмы защиты детей», — заявил генеральный прокурор штата Ник Браун. — «Оно позволяет сохранить ключевые положения закона об обязательном сообщении, но оставляет за законодателями право доработать его с учетом судебного решения».

Судебные споры и решение

Это соглашение завершает два судебных дела, которые церковные лидеры подали против Сенатского билля № 5375. Закон требовал от духовенства сообщать о случаях насилия или ненадлежащего обращения с детьми, но при этом защищал их от принуждения давать показания в суде.

Католические епископы подали иск в мае, заявив, что закон несправедливо направлен против священников, вынуждая их выбирать между «вечным проклятием и уголовным преследованием».

18 июля судья федерального суда США Дэвид Дж. Эстудильо вынес решение в пользу церкви, установив постоянный запрет на действие закона. В решении он отметил, что требование раскрывать тайну исповеди нарушает первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания.

«Нет сомнений, что SB 5375 ограничивает право на свободное исповедание религии. В случаях, когда священники слышат исповеди, связанные с насилием над детьми, закон ставит их перед выбором — либо нарушить веру, либо закон», — написал судья Эстудильо.

Реакция сторон

Главный юрисконсульт First Liberty Institute Хирам Сассор, представлявший истцов в первом деле, назвал соглашение «достойным примером сотрудничества» между властью и церковью в борьбе с сексуальным насилием без нарушения религиозной свободы.

Вице-президент по апелляционной защите Alliance Defending Freedom Джон Берш, чья организация представляла истцов во втором деле, заявил, что стороны «довольны тем, что штат оперативно восстановил конституционно гарантированную свободу церкви и духовенства».

«Первая поправка гарантирует, что правительство не может избирательно дискриминировать верующих», — подчеркнул Берш. — «Вашингтон вынуждал священников нарушать тайну исповеди, при этом защищая другие конфиденциальные отношения, например между адвокатами и их клиентами. Это было откровенной религиозной дискриминацией».

