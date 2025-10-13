Практика судів
Суд у США заборонив вимагати від священників розкривати таємницю сповіді

17:44, 13 жовтня 2025
Вашингтон не вимагатиме від священників повідомляти про зізнання, зроблені під час сповіді.
Суд у США заборонив вимагати від священників розкривати таємницю сповіді
Влада штату Вашингтон досягла угоди з церковними лідерами щодо закону, який зобов’язував духовенство повідомляти про випадки дитячого насильства, якщо про них стало відомо під час сповіді. Про це повідомляє Courthouse News.

Відповідно до домовленості, державні та окружні прокурори не застосовуватимуть вимоги обов’язкового повідомлення, якщо інформація була отримана виключно через сповідь.

«Угода поважає рішення суду у цій справі та водночас зберігає важливі механізми захисту дітей», — зазначив генеральний прокурор штату Нік Браун. — «Вона дозволяє зберегти ключові положення закону про обов’язкове повідомлення, але залишає за законодавцями право доопрацювати його з урахуванням судового рішення».

Судові суперечки та рішення

Ця угода завершує дві судові справи, які церковні лідери подали проти Сенатського білля № 5375. Закон вимагав від духовенства повідомляти про випадки насильства чи недбалого поводження з дітьми, але водночас захищав їх від примусу свідчити у суді.

Католицькі єпископи подали позов у травні, заявивши, що закон несправедливо спрямований проти священників, змушуючи їх обирати між «вічним прокляттям і кримінальним переслідуванням».

18 липня суддя федерального суду США Девід Дж. Естудільйо виніс рішення на користь церкви, встановивши постійну заборону на дію закону. У рішенні він зазначив, що вимога розкривати таємницю сповіді порушує першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу віросповідання.

«Немає сумнівів, що SB 5375 обмежує право на вільне сповідування релігії. У випадках, коли священники чують сповіді, пов’язані з насильством над дітьми, закон ставить їх перед вибором — або порушити віру, або закон», — написав суддя Естудільйо.

Реакція сторін

Головний юрисконсульт First Liberty Institute Гірам Сассор, який представляв позивачів у першій справі, назвав домовленість «гідним прикладом співпраці» між владою та церквою в боротьбі із сексуальним насильством без порушення релігійної свободи.

Віцепрезидент з апеляційного захисту Alliance Defending Freedom Джон Бьорш, чия організація представляла позивачів у другій справі, заявив, що сторони «задоволені тим, що штат оперативно відновив конституційно гарантовану свободу церкви та духовенства».

«Перша поправка гарантує, що уряд не може вибірково дискримінувати віруючих», — наголосив Бьорш. — «Вашингтон змушував священників порушувати таємницю сповіді, водночас захищаючи інші конфіденційні зв’язки, наприклад між адвокатами та клієнтами. Це було відвертою релігійною дискримінацією».

суд США

