Практика судов
  1. В мире

В Чехии осудили украинку за мошенничество с помощью для беженцев

17:18, 13 октября 2025
28-летняя украинка подала сотни фальшивых заявлений и получила 300 тысяч крон от чешского государства.
В Чехии осудили украинку за мошенничество с помощью для беженцев
Районный суд города Клатовы, источник — idnes.cz
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Районный суд города Клатовы в Чехии приговорил 28-летнюю гражданку Украины Алину Цвигунову к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев за мошенничество с государственными средствами. Об этом сообщает Novinky.

Цвигунова получила от центра занятости более 300 тысяч крон, подавая фиктивные заявления на получение взносов для обеспечения бесплатным жильем украинцев с временной защитой в Чехии. В то же время ей не удалось получить еще 2,5 миллиона крон от чешского государства.

«Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб. Приговор окончательный», — заявил председатель суда Петр Шперк.

По данным дела, мошенничество происходило с марта 2023 года по февраль 2024 года. «В своих заявлениях на получение помощи на домохозяйство на одного человека она предоставила ложную информацию о своей правовой связи с 83 объектами недвижимости в Чехии, заявив, что предоставляла бесплатное проживание в них иностранцам, получившим временную защиту в связи с вооруженным конфликтом в Украине», — отметила прокурор Барбора Марешова. Она добавила, что Цвигунова подала сотни ложных заявлений, используя личную информацию людей, которую находила в социальных сетях.

Цвигунова, которая переехала в Нидерланды, на предварительном слушании выразила сожаление о содеянном. Она объяснила, что к мошенничеству ее подтолкнула сложная жизненная ситуация. По ее словам, после переезда в Прагу на работу она не могла покрывать аренду жилья стоимостью более 20 тысяч крон в месяц и другие расходы. Кроме того, она должна была заплатить 50 тысяч крон за страховку для своего сына.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Чехия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду