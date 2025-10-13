В Чехии осудили украинку за мошенничество с помощью для беженцев

28-летняя украинка подала сотни фальшивых заявлений и получила 300 тысяч крон от чешского государства.

Районный суд города Клатовы, источник — idnes.cz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Районный суд города Клатовы в Чехии приговорил 28-летнюю гражданку Украины Алину Цвигунову к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев за мошенничество с государственными средствами. Об этом сообщает Novinky.

Цвигунова получила от центра занятости более 300 тысяч крон, подавая фиктивные заявления на получение взносов для обеспечения бесплатным жильем украинцев с временной защитой в Чехии. В то же время ей не удалось получить еще 2,5 миллиона крон от чешского государства.

«Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб. Приговор окончательный», — заявил председатель суда Петр Шперк.

По данным дела, мошенничество происходило с марта 2023 года по февраль 2024 года. «В своих заявлениях на получение помощи на домохозяйство на одного человека она предоставила ложную информацию о своей правовой связи с 83 объектами недвижимости в Чехии, заявив, что предоставляла бесплатное проживание в них иностранцам, получившим временную защиту в связи с вооруженным конфликтом в Украине», — отметила прокурор Барбора Марешова. Она добавила, что Цвигунова подала сотни ложных заявлений, используя личную информацию людей, которую находила в социальных сетях.

Цвигунова, которая переехала в Нидерланды, на предварительном слушании выразила сожаление о содеянном. Она объяснила, что к мошенничеству ее подтолкнула сложная жизненная ситуация. По ее словам, после переезда в Прагу на работу она не могла покрывать аренду жилья стоимостью более 20 тысяч крон в месяц и другие расходы. Кроме того, она должна была заплатить 50 тысяч крон за страховку для своего сына.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.