У Чехії засудили українку за шахрайство з допомогою для біженців

28-річна українка подала сотні фальшивих заяв і отримала 300 тисяч крон від чеської держави.

Районний суд міста Клатови, джерело — іdnes.cz

Районний суд міста Клатови в Чехії засудив 28-річну громадянку України Аліну Цвігунову до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців за шахрайство з державними коштами. Про це повідомляє Novinky.

Цвігунова отримала від центру зайнятості понад 300 тисяч крон, подаючи фіктивні заяви на отримання внесків для забезпечення безкоштовним житлом для українців із тимчасовим захистом у Чехії. Водночас їй не вдалося отримати ще 2,5 мільйона крон від чеської держави.

«Обвинувачена визнала свою провину і відшкодувала збитки. Вирок остаточний», — заявив голова суду Петр Шперк.

За даними справи, шахрайство відбувалося з березня 2023 року по лютий 2024 року. «У своїх заявах на отримання допомоги на домогосподарство на одну особу вона надала неправдиву інформацію про свій правовий зв’язок із 83 об’єктами нерухомості в Чехії, заявивши, що надавала безкоштовне проживання в них іноземцям, які отримали тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні», — зазначила прокурор Барбора Марешова. Вона додала, що Цвігунова подала сотні неправдивих заяв, використовуючи особисту інформацію людей, яку знаходила в соціальних мережах.

Цвігунова, яка переїхала до Нідерландів, на попередньому слуханні висловила жаль через скоєне. Вона пояснила, що до шахрайства її підштовхнула складна життєва ситуація. За її словами, після переїзду до Праги на роботу вона не могла покривати оренду житла вартістю понад 20 тисяч крон на місяць та інші витрати. Крім того, вона мала сплатити 50 тисяч крон за страховку для свого сина.

