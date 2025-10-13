Практика судів
  1. У світі

У Чехії засудили українку за шахрайство з допомогою для біженців

17:18, 13 жовтня 2025
28-річна українка подала сотні фальшивих заяв і отримала 300 тисяч крон від чеської держави.
У Чехії засудили українку за шахрайство з допомогою для біженців
Районний суд міста Клатови, джерело — іdnes.cz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Районний суд міста Клатови в Чехії засудив 28-річну громадянку України Аліну Цвігунову до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців за шахрайство з державними коштами. Про це повідомляє Novinky.

Цвігунова отримала від центру зайнятості понад 300 тисяч крон, подаючи фіктивні заяви на отримання внесків для забезпечення безкоштовним житлом для українців із тимчасовим захистом у Чехії. Водночас їй не вдалося отримати ще 2,5 мільйона крон від чеської держави.

«Обвинувачена визнала свою провину і відшкодувала збитки. Вирок остаточний», — заявив голова суду Петр Шперк.

За даними справи, шахрайство відбувалося з березня 2023 року по лютий 2024 року. «У своїх заявах на отримання допомоги на домогосподарство на одну особу вона надала неправдиву інформацію про свій правовий зв’язок із 83 об’єктами нерухомості в Чехії, заявивши, що надавала безкоштовне проживання в них іноземцям, які отримали тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні», — зазначила прокурор Барбора Марешова. Вона додала, що Цвігунова подала сотні неправдивих заяв, використовуючи особисту інформацію людей, яку знаходила в соціальних мережах.

Цвігунова, яка переїхала до Нідерландів, на попередньому слуханні висловила жаль через скоєне. Вона пояснила, що до шахрайства її підштовхнула складна життєва ситуація. За її словами, після переїзду до Праги на роботу вона не могла покривати оренду житла вартістю понад 20 тисяч крон на місяць та інші витрати. Крім того, вона мала сплатити 50 тисяч крон за страховку для свого сина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами-посадовцями складає більше 80 млрд грн – Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що штучні обмеження законом про бюджет наразі обходяться державі дорожче, бо прокурори, судді чи правоохоронці згодом через суди скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму плюс штрафні санкції та судові збори.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду