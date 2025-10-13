Судебная система штата Нью-Йорк установила правила использования ИИ судьями и сотрудниками суда

В Нью-Йорке запретили судьям и сотрудникам вводить конфиденциальную информацию, а также документы, представленные в суде, в программу генеративного ИИ, которая не работает на частной модели.

В США судебная система штата Нью-Йорк представила новую политику использования искусственного интеллекта судьями и другими сотрудниками судов, присоединившись как минимум к четырем другим штатам США, которые приняли аналогичные правила в течение последнего года, пишет Reuters.

Временная политика, которая применяется ко всем судьям, магистратам и несудебным сотрудникам Единой судебной системы штата Нью-Йорк, ограничивает использование генеративного ИИ утвержденными продуктами и предусматривает обязательное обучение работе с ИИ.

Политика Нью-Йорка запрещает судьям и сотрудникам вводить конфиденциальную или привилегированную информацию, а также документы, представленные в суде, в программу генеративного ИИ, которая не работает на частной модели.

Частные модели, как определено в документе, находятся под контролем судебной системы и не обмениваются данными с общедоступными инструментами.

Согласно документу, «критически важно обеспечить, чтобы материалы, отражающие вредные предубеждения, стереотипы или дискриминацию», не появлялись в результатах работы.

Судьи и сотрудники несут ответственность за свою работу, и технологии ИИ должны использоваться в соответствии с их этическими обязательствами, говорится в политике.

«Хотя ИИ может повысить производительность, его необходимо применять с большой осторожностью», — заявил главный административный судья Джозеф Саяс. — «Он не предназначен для замены человеческого суждения, усмотрения или принятия решений».

Штаты, включая Калифорнию, Делавэр, Иллинойс и Аризону, уже приняли правила или политику в области ИИ, тогда как другие штаты продолжают оценивать использование генеративного ИИ в своих судах.

