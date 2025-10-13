Практика судів
  1. У світі

Судова система штату Нью-Йорк встановила правила використання ШІ суддями та працівниками суду

20:08, 13 жовтня 2025
У Нью-Йорку заборонили суддям і працівникам вводити конфіденційну інформацію, а також документи, подані до суду, у програму генеративного ШІ, яка не працює на приватній моделі.
Фото: nysba.org
У США судова система штату Нью-Йорк представила нову політику використання штучного інтелекту суддями та іншими працівниками судів, приєднавшись щонайменше до чотирьох інших штатів США, які ухвалили аналогічні правила протягом останнього року, пише Reuters.

Тимчасова політика, яка застосовується до всіх суддів, магістратів і несудових працівників Єдиної судової системи штату Нью-Йорк, обмежує використання генеративного ШІ затвердженими продуктами та передбачає обов’язкове навчання роботі з ШІ.

Політика Нью-Йорка забороняє суддям і працівникам вводити конфіденційну або привілейовану інформацію, а також документи, подані до суду, у програму генеративного ШІ, яка не працює на приватній моделі.

Приватні моделі, як визначено в документі, перебувають під контролем судової системи й не обмінюються даними з публічними інструментами.

Згідно з документом, «критично важливо забезпечити, щоб матеріали, які відображають шкідливі упередження, стереотипи чи дискримінацію», не з’являлися в результатах роботи.

Судді та працівники несуть відповідальність за свою роботу, а технології ШІ мають використовуватися відповідно до їхніх етичних зобов’язань, зазначається в політиці.

«Хоча ШІ може підвищити продуктивність, його потрібно застосовувати з великою обережністю», — заявив головний адміністративний суддя Джозеф Саяс. — «Він не призначений для заміни людського судження, розсуду чи ухвалення рішень».

Штати, включно з Каліфорнією, Делавером, Іллінойсом та Аризоною, уже прийняли правила або політику у сфері ШІ, тоді як інші штати продовжують оцінювати використання генеративного ШІ у своїх судах.

суд США штучний інтелект ШІ

