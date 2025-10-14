Калининград и Севастополь будут уничтожены, если Россия нападет на НАТО, — экс-командующий войсками США в Европе Ходжес

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что в случае нападения России на страну НАТО ответ Альянса будет мгновенным, а российские военные базы уничтожат в первые часы конфликта.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что прямое военное столкновение России со страной НАТО выглядело бы иначе, чем война в Украине, и имело бы быстрые и жесткие последствия для российских военных объектов.

Ходжес заявил, что в случае нападения России на страну НАТО ее военные базы в Калининграде и оккупированном Севастополе были бы разрушены в первые часы конфликта.

«Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны», — заявил Годжес в интервью проекту «Вот так».

Он также указал, что в 2014 году, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину, но многие страны все еще были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.

«Люди говорили: «Да не драматизируйте, Россия — важная страна, у нее есть ядерное оружие». И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России — у нее не было уважения к этим мерам», — отметил Ходжес.

Он также подчеркнул: если бы НАТО было лучше подготовлено и сразу после начала полномасштабного вторжения четко предупредило Россию, что дадут Украине все необходимое, чтобы восстановить ее суверенитет, «если бы это было нашей четкой целью, ситуация была бы совсем иной, и Украина оказалась бы в другом положении».

«Вместо этого мы упустили годы на разговоры в духе: «А если Россия применит ядерное оружие? Может быть, надо вести переговоры? Мы должны договариваться о выходе России с украинской территории», — отметил Ходжес.

