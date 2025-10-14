Практика судів
  1. У світі

Калінінград і Севастополь будуть знищені, якщо Росія нападе на НАТО, — екскомандувач військами США в Європі Годжес

11:17, 14 жовтня 2025
Американський генерал Бен Годжес заявив, що у разі нападу Росії на країну НАТО відповідь Альянсу буде миттєвою, а російські військові бази знищать у перші години конфлікту.
Калінінград і Севастополь будуть знищені, якщо Росія нападе на НАТО, — екскомандувач військами США в Європі Годжес
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес попередив, що пряме військове зіткнення Росії з країною НАТО виглядатиме інакше, ніж війна в Україні, і матиме швидкі та жорсткі наслідки для російських військових об'єктів.

Годжес заявив, що у разі нападу Росії на країну НАТО її військові бази в Калінінграді та окупованому Севастополі були б зруйновані в перші години конфлікту.

«Якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години — Калінінграда немає; усі російські об’єкти знищені. Будь-які російські військові об’єкти в Севастополі також. Тож прямі порівняння тут недоречні», — заявив Годжес у інтерв’ю проекту «Вот так».

Він також вказав, що у 2014 році, коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну, але багато країн усе ще були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу.

«Люди казали: «Та не драматизуйте, росія — важлива країна, у неї є ядерна зброя». І ми тоді, ще у 2014 році, не змогли чітко дати зрозуміти, що російська агресія не залишиться безкарною. Навіть Мінські угоди виявилися фарсом. Жодні санкції не змінили поведінку росії — у неї не було поваги до цих заходів», - зазначив Годжес.

Він також наголосив: якби НАТО було краще підготовлене і одразу після початку повномасштабного вторгнення чітко попередили Росію, що дадуть Україні все необхідне, щобвідновити її суверенітет, «якби це було нашою чіткою метою, ситуація була б зовсім іншою, і Україна опинилася б в іншому становищі».

«Натомість ми прогаяли роки на розмови в дусі: «А якщо Росія застосує ядерну зброю? Можливо, треба вести переговори? Ми повинні домовлятися про вихід Росії з української території», – зазначив Годжес.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф НАТО війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду