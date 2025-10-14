Калінінград і Севастополь будуть знищені, якщо Росія нападе на НАТО, — екскомандувач військами США в Європі Годжес

Американський генерал Бен Годжес заявив, що у разі нападу Росії на країну НАТО відповідь Альянсу буде миттєвою, а російські військові бази знищать у перші години конфлікту.

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес попередив, що пряме військове зіткнення Росії з країною НАТО виглядатиме інакше, ніж війна в Україні, і матиме швидкі та жорсткі наслідки для російських військових об'єктів.

Годжес заявив, що у разі нападу Росії на країну НАТО її військові бази в Калінінграді та окупованому Севастополі були б зруйновані в перші години конфлікту.

«Якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години — Калінінграда немає; усі російські об’єкти знищені. Будь-які російські військові об’єкти в Севастополі також. Тож прямі порівняння тут недоречні», — заявив Годжес у інтерв’ю проекту «Вот так».

Він також вказав, що у 2014 році, коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну, але багато країн усе ще були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу.

«Люди казали: «Та не драматизуйте, росія — важлива країна, у неї є ядерна зброя». І ми тоді, ще у 2014 році, не змогли чітко дати зрозуміти, що російська агресія не залишиться безкарною. Навіть Мінські угоди виявилися фарсом. Жодні санкції не змінили поведінку росії — у неї не було поваги до цих заходів», - зазначив Годжес.

Він також наголосив: якби НАТО було краще підготовлене і одразу після початку повномасштабного вторгнення чітко попередили Росію, що дадуть Україні все необхідне, щобвідновити її суверенітет, «якби це було нашою чіткою метою, ситуація була б зовсім іншою, і Україна опинилася б в іншому становищі».

«Натомість ми прогаяли роки на розмови в дусі: «А якщо Росія застосує ядерну зброю? Можливо, треба вести переговори? Ми повинні домовлятися про вихід Росії з української території», – зазначив Годжес.

