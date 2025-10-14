В Бельгии произошел транспортный коллапс — аэропорты парализованы из-за общенациональной забастовки

Задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе.

Фото: assets.plaece.nl

Крупнейший аэропорт Брюсселя, Завентем отменил все вылеты из-за общенациональной забастовки, организованной профсоюзами в Бельгии, пишет AP.

Отмечается, что забастовка проходит в знак протеста против планов бельгийского правительства сократить бюджетные расходы.

Аналогичная ситуация сложилась в Шарлеруа, который является крупным хабом для авиакомпании Ryanair - рейсы приостановлены из-за нехватки персонала.

Кроме того, задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе. Столичная полиция рекомендовала жителям избегать посещения центра города и пользоваться личным транспортом.

Причиной протестов стали планы правительства сократить государственные расходы и реформировать пенсионную систему для сокращения бюджетного дефицита, который превышает нормы Европейского союза.

По прогнозам профсоюзов, в Брюсселе 15 октября к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

