Практика судов
  1. В мире

В Бельгии произошел транспортный коллапс — аэропорты парализованы из-за общенациональной забастовки

13:51, 14 октября 2025
Задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе.
В Бельгии произошел транспортный коллапс — аэропорты парализованы из-за общенациональной забастовки
Фото: assets.plaece.nl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Крупнейший аэропорт Брюсселя, Завентем отменил все вылеты из-за общенациональной забастовки, организованной профсоюзами в Бельгии, пишет AP.

Отмечается, что забастовка проходит в знак протеста против планов бельгийского правительства сократить бюджетные расходы.

Аналогичная ситуация сложилась в Шарлеруа, который является крупным хабом для авиакомпании Ryanair - рейсы приостановлены из-за нехватки персонала.

Кроме того, задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе. Столичная полиция рекомендовала жителям избегать посещения центра города и пользоваться личным транспортом.

Причиной протестов стали планы правительства сократить государственные расходы и реформировать пенсионную систему для сокращения бюджетного дефицита, который превышает нормы Европейского союза.

По прогнозам профсоюзов, в Брюсселе 15 октября к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Бельгия аэропорт транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова