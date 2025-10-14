У Бельгії стався транспортний колапс — аеропорти паралізовані через загальнонаціональний страйк

Затримки та скасування також торкнулися роботи метро, трамваїв і автобусів у Брюсселі.

Фото: assets.plaece.nl

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найбільший аеропорт Брюсселя — Завентем — скасував усі вильоти через загальнонаціональний страйк, організований профспілками в Бельгії, пише AP.

Зазначається, що страйк проходить на знак протесту проти планів бельгійського уряду скоротити бюджетні витрати.

Аналогічна ситуація склалася в Шарлеруа, який є великим хабом для авіакомпанії Ryanair — рейси призупинено через нестачу персоналу.

Крім того, затримки та скасування також торкнулися роботи метро, трамваїв і автобусів у Брюсселі. Столична поліція рекомендувала мешканцям уникати відвідування центру міста та користуватися особистим транспортом.

Причиною протестів стали плани уряду скоротити державні витрати й реформувати пенсійну систему, щоб зменшити бюджетний дефіцит, який перевищує норми Європейського Союзу.

За прогнозами профспілок, у Брюсселі 15 жовтня до мітингу приєднаються десятки тисяч людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.