Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро — аналог украинского НАБУ: какие уроки для Украины

Польское правительство объявило: Центральное антикоррупционное бюро прекратит существование 1 мая 2026 года.

Польша приняла решение ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро (CBA) — структуру, которая более пятнадцати лет считалась символом «нулевой толерантности» к взяточничеству и коррупции.

Как отмечает «Апостроф», ирония заключается в том, что ликвидируют его не противники борьбы с коррупцией, а те, кто считает: система, созданная для противодействия злу, сама стала его частью.

Для Украины это тревожный сигнал. Ведь Ведь все чаще звучат вопросы, не повторяет ли НАБУ польский путь — от символа реформ до инструмента политических процессов.

Как Польша прощается со своим антикоррупционным мифом

Польское правительство объявило: CBA прекратит существование 1 мая 2026 года. Его функции разделят между полицией, Агентством внутренней безопасности (ABW) и Налоговой администрацией (KAS). В структуре полиции создадут новое подразделение — Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK), которое станет преемником бюро.

Формально — это модернизация. Фактически — роспуск.

Министр юстиции Адам Боднар поясняет: «CBA утратило доверие, стало политизированным и неэффективным». Иными словами, то, что когда-то должно было выявлять коррупционеров, само попало в политическую ловушку. И действительно, в последние годы бюро напоминало не столько правоохранительный орган, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, «сливы» информации — всё это подтачивало доверие.

Процесс ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) в Польше разворачивается постепенно, с чётко определёнными этапами. Ещё 10 декабря 2024 года польское правительство утвердило первый проект закона о координации антикоррупционной деятельности, который предусматривал ликвидацию CBA. Согласно первоначальной редакции документа, бюро должно было прекратить работу 1 июля 2025 года. Однако уже в середине 2025 года стало ясно, что президент Анджей Дуда не подпишет этот законопроект из-за выявленных в нём юридических «ошибок» (usterki prawne). Из-за этого принятие реформы отложили.

Следующий этап состоялся 4 октября 2025 года, когда польское правительство опубликовало обновлённую версию законопроекта. В ней указано, что CBA будет ликвидировано 1 мая 2026 года, а часть подготовительных положений вступит в силу уже с февраля 2026 года.

В государственном бюджете Польши на 2026 год предусмотрено 334,7 миллиона злотых на финансирование CBA. После ликвидации эти средства планируют распределить между другими структурами: 73% получит полиция, 15,5% — Агентство внутренней безопасности (ABW), а 11,5% — Налоговая администрация (KAS). Согласно правительственным планам, из штата CBA, который насчитывает около 1 300 сотрудников и 200 гражданских работников, 950 функционеров и все гражданские сотрудники присоединятся к новой структуре — Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK). Остальных планируют перевести в ABW и KAS.

Министр юстиции Адам Боднар называет реформу «перезагрузкой», аргументируя это тем, что CBA «утратило доверие, стало политизированным и неэффективным». С другой стороны, критики указывают: передача антикоррупционных функций полиции и подведомственным структурам может создать ещё больший риск использования этих органов под политическим контролем. Также отмечают, что проект имеет юридические пробелы (“usterki prawne”) и что часть изменений могла быть поспешной.

Уроки для Украины: как потерять доверие и что с этим делать

Украина имеет свой «антикоррупционный треугольник» — НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд. И хотя эти институты создавались при поддержке международных партнёров и под общественным контролем, обсуждения их работы в негативном ключе не утихают.

Украинское общество подаёт сигналы, что ожидания реальных результатов антикоррупционной системы снижаются: согласно опросу Центра Разумкова от 26 марта 2025 года, недоверие к НАБУ, САП и ВАКС достигло уровня примерно 62–73 % для этих институтов. Это означает, что стандарт «символа антикоррупции», которым часто представляют НАБУ, больше не работает так, как раньше.

Польский опыт показывает: когда общество перестаёт верить в «независимого антикоррупционера», этот институт становится обречённым. В Варшаве не стали ждать, когда система рухнет, — её решили перезапустить силой.

Польские власти объясняют реформу стремлением «повысить эффективность и убрать политическое влияние». Однако эксперты настроены скептически. Ведь вместо независимого органа теперь антикоррупционные функции получат те же структуры, которые подчиняются правительству. То есть формально борьба с коррупцией останется, но сохранится ли независимость?

Это ключевой вопрос, который, кстати, стоит и перед Украиной. Ведь если завтра антикоррупционная система превратится в поле политических войн, её можно реформировать хоть десять раз — доверие это не вернёт.

Польша как зеркало для НАБУ

CBA создавали с теми же лозунгами, что и НАБУ: «независимость», «профессионализм», «новые стандарты». Но на практике оно стало заложником политики, подозрений и внутренних конфликтов. И теперь его ликвидация — это признание провала системы, не выдержавшей испытания властью. Как отмечает «Апостроф», Украине стоит обратить внимание на опыт польских коллег. Ведь если общество видит не борьбу с коррупцией, а борьбу между антикоррупционерами — конец системы лишь вопрос времени.

Польский сценарий — это не просто история о бюрократии. Это предупреждение: антикоррупционный орган может потерять доверие не из-за врагов, а из-за собственной закрытости и политической игры. НАБУ ещё имеет шанс не повторить судьбу CBA. Но для этого ему нужно не только расследовать дела, но и вернуть обществу веру в справедливость, отмечает «Апостроф».

