Практика судов
  1. В мире

Вена закрывает последний центр для переселенцев из Украины

20:33, 20 октября 2025
Венский Quartier Schlossberg прекратит работу до конца года.
Вена закрывает последний центр для переселенцев из Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До конца 2025 года в Вене прекратит работу последний центр приема вынужденных переселенцев из Украины — Quartier Schlossberg, расположенный в районе Гитцинг. Об этом сообщает ORF со ссылкой на городские власти Вены.

Центр, которым управляет благотворительная организация Volkshilfe, долгое время работал на пределе своих возможностей и был рассчитан на размещение более 200 человек. По данным властей, он уже давно был полностью заполнен.

Вена оставалась последней федеральной землей Австрии с собственным центром для переселенцев из Украины после закрытия подобного учреждения в Форарльберге летом 2025 года. С момента открытия Quartier Schlossberg оказал помощь почти 9 тысячам граждан Украины, обеспечивая краткосрочное жилье, питание, консультации и поддержку в оформлении документов, регистрации в полиции или переезде в другие федеральные земли.

Федеральное правительство Австрии выделяло на это 190 евро единовременной помощи на человека, но, по данным Фонда социальной помощи Вены, эта сумма не индексировалась с 2022 года и покрывает лишь часть фактических расходов.

Городские власти Вены отметили, что эффективный прием и обеспечение беженцев возможны только при совместном участии всех уровней власти, однако в этом направлении сделано недостаточно. Федеральное министерство внутренних дел Австрии, ответственное за первичное размещение беженцев, было проинформировано о запланированном закрытии центра.

По данным ORF, на сегодняшний день в Вене в системе базового обеспечения находятся 10 786 человек из Украины, а в целом в Австрии — около 30 тысяч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец Австрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України