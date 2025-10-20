Вена закрывает последний центр для переселенцев из Украины

Венский Quartier Schlossberg прекратит работу до конца года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До конца 2025 года в Вене прекратит работу последний центр приема вынужденных переселенцев из Украины — Quartier Schlossberg, расположенный в районе Гитцинг. Об этом сообщает ORF со ссылкой на городские власти Вены.

Центр, которым управляет благотворительная организация Volkshilfe, долгое время работал на пределе своих возможностей и был рассчитан на размещение более 200 человек. По данным властей, он уже давно был полностью заполнен.

Вена оставалась последней федеральной землей Австрии с собственным центром для переселенцев из Украины после закрытия подобного учреждения в Форарльберге летом 2025 года. С момента открытия Quartier Schlossberg оказал помощь почти 9 тысячам граждан Украины, обеспечивая краткосрочное жилье, питание, консультации и поддержку в оформлении документов, регистрации в полиции или переезде в другие федеральные земли.

Федеральное правительство Австрии выделяло на это 190 евро единовременной помощи на человека, но, по данным Фонда социальной помощи Вены, эта сумма не индексировалась с 2022 года и покрывает лишь часть фактических расходов.

Городские власти Вены отметили, что эффективный прием и обеспечение беженцев возможны только при совместном участии всех уровней власти, однако в этом направлении сделано недостаточно. Федеральное министерство внутренних дел Австрии, ответственное за первичное размещение беженцев, было проинформировано о запланированном закрытии центра.

По данным ORF, на сегодняшний день в Вене в системе базового обеспечения находятся 10 786 человек из Украины, а в целом в Австрии — около 30 тысяч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.