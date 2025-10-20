Практика судів
  1. У світі

Відень закриває останній центр для переселенців з України

20:33, 20 жовтня 2025
Віденський Quartier Schlossberg припинить роботу до кінця року.
Відень закриває останній центр для переселенців з України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До кінця 2025 року у Відні припинить роботу останній центр прийому вимушених переселенців з України — Quartier Schlossberg, розташований у районі Гітцинг. Про це повідомляє ORF із посиланням на міську владу Відня.

Центр, яким керує благодійна організація Volkshilfe, тривалий час працював на межі своїх можливостей і був розрахований на розміщення понад 200 осіб. За даними влади, він уже давно був повністю заповнений.

Відень залишався останньою федеральною землею Австрії з власним центром для переселенців з України після закриття подібного закладу у Форарльберзі влітку 2025 року. Від моменту відкриття Quartier Schlossberg надав допомогу майже 9 тисячам громадян України, забезпечуючи короткострокове житло, харчування, консультації та підтримку в оформленні документів, реєстрації у поліції чи переїзді до інших федеральних земель.

Федеральний уряд Австрії виділяв на це 190 євро одноразової допомоги на особу, але, за даними Фонду соціальної допомоги Відня, ця сума не індексувалася з 2022 року і покриває лише частину фактичних витрат.

Міська влада Відня зазначила, що ефективний прийом і забезпечення біженців можливі лише за спільної участі всіх рівнів влади, однак у цьому напрямку зроблено недостатньо. Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії, відповідальне за первинне розміщення біженців, було поінформовано про заплановане закриття центру.

За даними ORF, станом на сьогодні у Відні в системі базового забезпечення перебувають 10 786 осіб з України, а загалом в Австрії — близько 30 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

біженець Австрія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.

НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України