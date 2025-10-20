Відень закриває останній центр для переселенців з України

Віденський Quartier Schlossberg припинить роботу до кінця року.

До кінця 2025 року у Відні припинить роботу останній центр прийому вимушених переселенців з України — Quartier Schlossberg, розташований у районі Гітцинг. Про це повідомляє ORF із посиланням на міську владу Відня.

Центр, яким керує благодійна організація Volkshilfe, тривалий час працював на межі своїх можливостей і був розрахований на розміщення понад 200 осіб. За даними влади, він уже давно був повністю заповнений.

Відень залишався останньою федеральною землею Австрії з власним центром для переселенців з України після закриття подібного закладу у Форарльберзі влітку 2025 року. Від моменту відкриття Quartier Schlossberg надав допомогу майже 9 тисячам громадян України, забезпечуючи короткострокове житло, харчування, консультації та підтримку в оформленні документів, реєстрації у поліції чи переїзді до інших федеральних земель.

Федеральний уряд Австрії виділяв на це 190 євро одноразової допомоги на особу, але, за даними Фонду соціальної допомоги Відня, ця сума не індексувалася з 2022 року і покриває лише частину фактичних витрат.

Міська влада Відня зазначила, що ефективний прийом і забезпечення біженців можливі лише за спільної участі всіх рівнів влади, однак у цьому напрямку зроблено недостатньо. Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії, відповідальне за первинне розміщення біженців, було поінформовано про заплановане закриття центру.

За даними ORF, станом на сьогодні у Відні в системі базового забезпечення перебувають 10 786 осіб з України, а загалом в Австрії — близько 30 тисяч.

