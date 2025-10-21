Руководителя службы охраны Лувра обвинили в том, что ее наняли «по принципу разнообразия»

Доминик Буффен обвинили в том, что ее приняли на работу в рамках «политики феминизации».

Фото: telegraph.co.uk

Руководителя службы охраны Лувра, 46-летнюю Доминик Буффен, обвиняют в том, что ее наняли «по принципу разнообразия», а не из-за профессиональных навыков. Она была назначена на должность первой женщины-главы службы безопасности Лувра директором музея Лоранс Де Кар, которая также является первой женщиной на этом посту, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, Буффен, ранее работавшая в полиции и Министерстве культуры Франции, была обвинена в том, что ее приняли на работу в рамках «политики феминизации».

Кроме того, Буффен и Де Кар столкнулись с требованиями об отставке после «кражи десятилетия».

«Министр культуры Рашида Дати должна потребовать немедленной отставки директора музея и начальницы службы безопасности, которых она назначила… “в рамках политики феминизации”. Очевидно, это произошло за счет отказа от компетентности и создало угрозу культурному наследию нашей нации», — написала в своей соцсети X лидер ультраправой партии «Идентичность – Свободы» Марион Марешаль.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. Так, в воскресенье, 19 октября, около 9:30 утра во время открытия Лувра произошло ограбление, которое шокировало Париж. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники похитили драгоценности «бесценного наследия и исторической ценности». Музей немедленно закрылся «по исключительным причинам» для сохранения доказательств и расследования.

Как пишет Le Figaro, преступники, вооруженные дисковой пилой, действовали слаженно. Четверо грабителей — двое на грузовике с подъемником-люлькой и двое на мощном скутере — прибыли к музею на набережной Франсуа Миттерана. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в галерею Аполлона, где разбили окно дисковой пилой. Затем тем же инструментом сломали две витрины: одну с драгоценностями Наполеона, другую — с украшениями французских монархов, и похитили несколько ювелирных изделий.

Преступники спустились на лифте и скрылись на двух скутерах. Операция длилась семь минут. Полиция обнаружила на месте две угловые болгарки, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденное ювелирное украшение — корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, 1136 розами и 56 изумрудами.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

