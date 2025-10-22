Лувр возобновил работу после ограбления на €88 миллионов

В Париже возобновил работу Лувр спустя три дня после ограбления.

22 октября в Париже, после трехдневного перерыва, музей Лувр снова открылся для посетителей - он был временно закрыт в связи с резонансным ограблением, во время которого похитили драгоценности на сумму €88 миллионов. Об этом сообщает Le Parisien.

В то же время, галерея Аполлона, где произошло ограбление, остается закрытой на время расследования.

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, расследование по краже экспонатов музея продолжается, однако ни одного подозреваемого до сих пор не задержали. К операции по поиску привлекли более 100 следователей.

Отмечается, что одна из похищенных драгоценностей была обнаружена поврежденной возле музея — короной императрицы Евгении, женой Наполеона III Бонапарта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

